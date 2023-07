Szybszy i ładniejszy. Linux z ulepszonym menedżerem plików

Całkiem niedawno udostępniony został GNOME 44 . Zespół rozwijający to środowisko graficzne od razu wziął się do roboty, by przygotować kolejne wydanie, oznaczone numerem "45". Warto czekać na tę wersję, ponieważ systemowy menedżer plików Nautilus doczeka się ważnych nowości.

Znaczący wzrost wydajności wbudowanej wyszukiwarki – to bez wątpienia jedna z najważniejszych nowości w odświeżonym Nautilusie. W dodatku szybko będzie można się do niej dostać, korzystając ze skrótu Ctrl+F. Do tego dochodzi jeszcze usprawniona możliwość bezpośredniego upuszczania obrazów ze stron internetowych do katalogów na dysku, jak podaje serwis 9to5Linux.