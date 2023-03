Prawdziwy wysyp nowości. Premiera GNOME 44 za nami

Na co dzień użytkownicy najbardziej docenią jednak pewnie odświeżony panel Szybkich ustawień. Teraz przycisk Bluetooth pozwala nie tylko na włączanie i wyłączanie modułu bezprzewodowego, ale też podejrzenie sparowanych urządzeń i połączenie się z nimi lub rozłączenie – bezpośrednio, bez konieczności przechodzenia do osobnego okna.

Poszczególne przyciski zawierają ponadto więcej informacji, ułatwiając tym samym kontrolę nad komputerem. Nareszcie pojawiła się również sekcja aplikacji uruchomionych w tle – do tej pory GNOME nie oferował ich szybkiego podglądu (w przeciwieństwie do systemów Windows, gdzie "tray" jest absolutnym standardem).

Co jeszcze wprowadzono lub zmieniono w GNOME 44? Ano między innymi okna dialogowe wyboru plików doczekały się widoku miniatur (do tej pory dostępny był tylko widok listy, który utrudniał odnajdywanie konkretnych zdjęć). Z kolei w widoku listy w eksploratorze plików przywrócona została opcja rozwijania folderów, co przyspiesza przeglądanie rozbudowanych katalogów. Do tego pojawiła się możliwość przenoszenia kart do nowych okien i przypinania ich oraz przeciągania elementów na kartę.