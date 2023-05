Microsoft stworzył swojego Linuksa. I właśnie go udostępnił

Microsoft Azure Linux to oryginalna dystrybucja Linux stworzona przez producenta systemu Windows. To otwartoźródłowy system kontenerowy, skrojony pod kątem chmurowej platformy Azure, a konkretnie usługi AKS, czyli Azure Kubernetes Service. Powstał, by zapewnić spójność i ułatwić developerom korzystanie z narzędzi Microsoftu do szeroko rozumianego zarządzania kontenerami. Właśnie po to Microsoftowi jest potrzebny własny Linux.