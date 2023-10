Tajny kod w WhatsAppie. Funkcja, którą wielu doceni

WhatsApp pracuje nad wprowadzeniem nowej funkcji, która zwiększy bezpieczeństwo i prywatność rozmów. Jak podaje redakcja serwisu WABetaInfo, chodzi o możliwość stosowania tzw. sekretnego kodu. Posłuży on do zablokowania określonych czatów, co może znaleźć zastosowanie zarówno w sprawach służbowych, jak i prywatnych.

Nowa opcja, nad którą pracują twórcy WhatsAppa, nie trafiła jeszcze do ogólnego dostępu. W programie testów beta nadal nie można jej testować, ponieważ wciąż nie jest na to gotowa. Tym niemniej możemy zobaczyć podgląd, jak funkcja ta będzie wyglądać.

Tajemniczy kod można ustawić w WhatsAppie dla określonych, zablokowanych czatów. Zapewni to dodatkowy poziom bezpieczeństwa. Rozwiązanie to można wykorzystać do zabezpieczenia wiadomości prywatnych lub do oddzielenia sfery prywatnej od sfery zawodowej, na przykład przez zablokowanie czatów firmowych.