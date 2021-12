"Tajny kod" w WhatsAppie. Tego numeru nie podawaj nikomu

Użytkownik WhatsAppa , który chce założyć konto w aplikacji lub zalogować się w nowym urządzeniu, musi podać swój numer komórkowy, a następnie przepisać do programu 6-cyfrowy kod, który otrzyma SMS-em . Zależnie od ustawień telefonu, numer może się nawet sam przepisać do aplikacji po otrzymaniu powiadomienia. Jeśli rejestracja przebiegnie pomyślnie, użytkownik jest zalogowany w WhatsAppie.

Co istotne, od tego momentu ponowne podawanie kodu nie jest potrzebne do momentu kolejnego logowania. Wiele osób jednak o tym nie wie, przez co potrafi uwierzyć w opowieści snute przez oszustów w wiadomościach SMS lub innych komunikatorach. Oszust celowo wpisuje do WhatsAppa numer telefonu innej osoby jako login (to nasza ofiara), a następnie pisze do niej, że przypadkiem pomylił numer i prosi o podanie kodu z SMS-a, bo nie może się zalogować na swoje konto.