Zmiany w WhatsAppie. Wiadomości będą wyglądać inaczej

Nowe opcje formatowania wiadomości tekstowych są obecnie wdrażane w aplikacji desktopowej WhatsApp. Nie zostały one jeszcze udostępnione szerokiemu gronu testerów, w związku z czym można się spodziewać, że zanim trafią do pełnej wersji komunikatora na poszczególne platformy, może minąć sporo czasu.

Pierwszy z nich to blok kodu. Jest to specjalny rodzaj formatowania, który przyda się osobom, które pracują w branży IT lub innej, gdzie pracownicy względnie często wymieniają się między sobą liniami kodu.