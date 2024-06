Telefon "z policji". Nie naciskaj żadnych cyfr

Losowi Polacy mogą odebrać telefon "z amerykańskiej policji" z fałszywą informacją o wykorzystaniu ich dokumentów do wyłudzenia finansowego. To wstęp do oszustwa, w którym w konsekwencji można stracić pieniądze. Jeśli rozmówca prosi, by nacisnąć "1", najlepiej tego nie robić i zakończyć rozmowę.

O oszustwie informuje Niebezpiecznik. Jak podaje, do redakcji zgłaszają się kolejni czytelnicy, którzy sygnalizują ten sam problem. Odbierają połączenia z nieznanych numerów, a podczas rozmowy padają fałszywe informacje o bezprawnym wykorzystaniu dokumentów przyszłej ofiary. Oszuści proszą, by wcisnąć "1", co samo w sobie nie stanowi zagrożenia - tłumaczy Niebezpiecznik. Jest to jednak jeden z elementów, który ma uwiarygodnić rozmowę i sprawić wrażenie, że następuje jakieś przekierowanie.

Jak deklaruje redakcja, oszustwo zdaje się być analogią do ubiegłorocznego oszustwa z fałszywymi telefonami, kiedy ktoś podszywał się pod Straż Graniczną. CERT Polska ostrzegał wówczas, by nie reagować na takie telefony - rozłączyć się i nie oddzwaniać. Próba połączenia zwrotnego może skutkować zarówno naliczeniem dodatkowych opłat (jeśli numer jest płatny), jak i dodzwonieniem się do niczego nieświadomej osoby, której numer został wykorzystany do oszustwa w formie spoofingu przez atakujących.

Fałszywe telefony, w których oszuści wzywają do wykonania jakichś działań to forma ataku, która zdaje się zyskiwać na popularności po wieloletniej dominacji atakowania za pośrednictwem SMS-ów. Dopiero co opisywaliśmy analogiczny przypadek fałszywego połączenia telefonicznego, w którym wykorzystano automat odczytujący tajemniczą wiadomość wzywającą do kontaktu przez WhatsAppa. Zagrożeniem jest wyłudzenie danych i pieniędzy - zależnie od kierunku, jaki przybierze dalsza rozmowa przez komunikator.

Oskar Ziomek, redaktor prowadzący dobreprogramy.pl