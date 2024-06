Tajemniczy telefon: "Dodaj mnie do WhatsApp"

Trudno odczytać taką zachętę do kontaktu za autentyczną. Gdyby faktycznie dodać dany numer do kontaktów i próbować skontaktować się z nadawcą przez WhatsAppa , docelowo rozmowa przeistoczyłaby się najpewniej w jeden ze znanych schematów oszustwa . Atakujący stosują tu socjotechnikę, by docelowo doprowadzić do wyłudzenia pieniędzy - na przykład przelewem bezpośrednim lub przez Blika .

Automatyczny telefon wzywający do kontaktu przez WhatsAppa to analogia. Jeśli atakujący trafi na użytkownika, który jest podatny na takie sugestie i nie zorientuje się, że to przekręt, ten najpewniej doda numer do kontaktów i rozpocznie rozmowę przez komunikator. Manipulacja tego rodzaju - zależnie od podatności rozmówcy - może prowadzić do poważnych strat finansowych. Niedawno policja opisywała przypadek, w którym kobieta straciła w podobny sposób prawie 180 tysięcy złotych - przelewając środki obcemu mężczyźnie, z którym nawiązała fałszywą relację.