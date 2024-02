Telegram nie działa poprawnie, co z pewnością utrudnia rozmowy użytkowników, którzy korzystają tylko z tego komunikatora. Masowo napływające raporty o problemach do serwisu downdetector wskazują na problem Telegramu z komunikacją z serwerem. W efekcie Telegram po prostu nie działa i nie da się wysyłać nowych wiadomości, ani wczytywać dotychczasowych. Awaria rozpoczęła się ok. godz. 12:20.