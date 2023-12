Threads wreszcie w Polsce. To odpowiedź Zuckerberga na X

Threads to aplikacja stworzona przez zespół Instagrama. Najprościej można by ją określić jako odpowiedź grupy Meta (do której należy też Facebook) na serwis X, znany wcześniej jako Twitter. Jest to dość prosta platforma społecznościowa, której celem jest udostępnianie i przeglądanie publicznych wiadomości tekstowych i multimedialnych oraz stwarzanie przestrzeni do dyskusji z innymi użytkownikami.