Instagram Threads: działa w ponad 100 krajach, ale nie w Polsce

Meta odpowiedzialna za Facebooka, Messengera, WhatsAppa i Instagram chce na swój sposób konkurować z Twitterem . Ma to umożliwić nowa aplikacja Threads , która jest rozszerzeniem serwisu Instagram. Trafiła już na rynek w ponad 100 krajach i cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Niestety jednak, użytkownicy z Unii Europejskiej nie sprawdzą zbyt szybko, czy Twitter ma się czego bać - aplikacja Threads jak na razie nie została tu udostępniona, a powodem mają być obawy związane z bezpieczeństwem .

Mark Zuckerberg jasno komunikuje, że Threads to w praktyce dodatek do Instagramu, który pozwala użytkownikom dzielić się ze światem swoimi przemyśleniami w formie tekstu i dodatkowo filmami oraz zdjęciami w rozmowach. Od strony technicznej jest to bardzo proste - dane logowania są zbieżne z tymi z Instagramu, a tu z kolei można się przecież posługiwać logowaniem przez Facebooka. Użytkownicy Threads mają też wygodnie trafiać na wątki rozpoczęte przez "osoby z podobnymi zainteresowaniami".