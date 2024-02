WhatsApp i Messenger obsłużą inne komunikatory. Start w marcu 2024 r.

WhatsApp i Messenger już niedługo pozwolą rozmawiać z osobami korzystającymi z innych komunikatorów, co jest realizacją postanowień unijnej ustawy o rynkach cyfrowych, znanej także jako DMA. Zgodnie z ustaleniami, programy mają być gotowe do obsługi wiadomości z innych komunikatorów od marca 2024 roku, do czego przygotowania zauważono w samej aplikacji już we wrześniu ubiegłego, a jak właśnie ustalono, w tle prace nad takim wdrożeniem trwały jeszcze dłużej, bo od dwóch lat.