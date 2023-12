Szereg nowości w Messengerze. Szyfrowanie end-to-end i nie tylko

Meta opisuje na blogu szereg nowości, które trafiają do Facebook Messengera . Główną zmianą jest domyślnie włączone szyfrowanie end-to-end we wszystkich prywatnych czatach i rozmowach głosowych . To finalizacja procesu, który trwał latami. Meta przypomina, że opcjonalne przełączenie czatu w Messengerze na szyfrowanie end-to-end było dostępne od 2016 roku. W podobny sposób szyfrowane są czaty w WhatsAppie.

Szyfrowanie end-to-end zapewnia widoczność przesyłanych treści tylko w urządzeniu nadawczym i odbiorczym. Z punktu widzenia użytkowników Messengera, jest to wykluczenie Mety jako ogniwa, które teoretycznie mogłoby mieć dostęp do treści czatów .

Samo szyfrowanie to tylko jedna z wielu nowości, które trafiają do komunikatora. Równolegle Messenger zyska możliwość edytowania wiadomości do 15 minut od ich wysłania. To mechanizm, który pomoże rozmówcom poprawiać literówki lub inne błędy, z którymi dotychczas trzeba było się po prostu pogodzić lub ratować usunięciem danej wiadomości i napisaniem jej od nowa. Po edycji, obok danej wiadomości w Messengerze pojawi się etykieta u obydwu użytkowników.