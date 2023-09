Meta kontroluje Threads. Agresywnie filtruje wyniki wyszukiwania

Rzecznik Instagramu potwierdził już, że takie ograniczenia faktycznie zostały wprowadzone i jest to swego rodzaju test . Firma podała, że woli bezpiecznie podejść do wdrażania wyszukiwarki i w ten sposób ograniczyć jej możliwości, by "nie popełnić błędów z przeszłości". Równolegle za to Meta udostępniła użytkownikom opcję blokowania wszystkich postów jakkolwiek nawiązujących do "wrażliwych tematów", nawet jeśli nie naruszają standardów publikowania, które narzuca serwis.

Opisywane praktyki cenzurowania dostępu do niektórych tematów w wyszukiwarce przez Metę pokazują, że wystarczy jedna decyzja, by ograniczyć masie ludzi dostęp do informacji, które co do zasady powinny być łatwo osiągalne w tego typu serwisie. Może to mieć wyraźny wpływ na kształtowanie opinii i być słusznie uważane za nieuzasadnione ograniczanie dostępu do treści, o których co do zasady można swobodnie rozmawiać w sieci.