TikTok udostępniał dane użytkowników. Nagrania wszystko ujawniły

Chińska firma ByteDance, która jest właścicielem TikToka, uzyskała, a także umożliwiała dostęp do danych użytkowników z USA. Wywołało to obawy o prywatność wśród użytkowników aplikacji. Serwis informacyjny BuzzFeed News uzyskał nagrania z ponad 80 wewnętrznych spotkań TikTok, które ujawniły, że inżynierowie z Chin mieli dostęp do danych amerykańskich użytkowników od września 2021 roku do co najmniej stycznia 2022 r.