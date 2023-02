Policja ostrzega. Oszuści włamują się na Facebooka i proszą o kod

Ochrona przed działaniami internetowych oszustów nie jest zbyt łatwa. Biorąc pod uwagę, jak wiele różnych strategii przyjmują, należy zachowywać czujność w zasadzie w każdym miejscu w sieci, aby nie dać się wciągnąć w ich manipulacyjne sztuczki. O ile przed typowym phishingiem da się bronić w dość prosty sposób, sprawdzając dokładnie, kto jest nadawcą wiadomości i unikając otwierania nieznanych linków, o tyle niektóre oszustwa dużo trudniej zidentyfikować.

Policja opisała historię mieszkanki powiatu nowotarskiego, która została zmanipulowana przez internetowego oszustwa. Człowiek ten, podszywając się pod jej koleżankę, wyłudził od niej pieniądze.

Całość rozpoczęła się od włamania na konto facebookowe nieświadomej niczego koleżanki ofiary. Po jego przejęcia oszust odezwał się do mieszkanki powiatu nowotarskiego, prosząc o opłacenie "czegoś" kodem BLIK. Początkowo kobieta zareagowała poprawnie, mówiąc, że może to zrobić, ale najpierw prosi o kontakt telefoniczny, aby upewnić się, że to nie "wirus".

Finalnie oszust namówił jednak kobietę do zrealizowania płatności. W ten sposób kobieta została oszukana na 600 zł. Pieniądze zostały wypłacone w bankomacie na drugim krańcu Polski - w okolicach Szczecina.

Policja apeluje o czujność i odpowiedzialność. Przede wszystkim należy zadbać o bezpieczne hasła logowania do serwisów społecznościowych i pamiętać o tym, by wylogować się z nich po zakończeniu korzystania na urządzeniach, do których dostęp mogą mieć osoby trzecie.

Ważna jest też kwestia rozsądku podczas sytuacji podobnych do tej, która spotkała mieszkankę powiatu nowotarskiego. Jej pierwsza reakcja była słuszna - rozmowa telefoniczna to dość prosty sposób na to, by uchronić się przed działaniem oszustów. Kolejna sprawa to konieczność zweryfikowania transakcji przed jej zatwierdzeniem w aplikacji bankowej.

