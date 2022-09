TikTok z nową funkcją. Działa dość specyficznie

TikTok wprowadza nową funkcję. Użytkownicy tego serwisu będą mogli teraz oceniać komentarze pod nagraniami. Do tej pory możliwe było tylko dawanie "serduszek", czyli wyrażanie aprobaty wobec konkretnej wypowiedzi widza. Teraz będzie możliwe przyznanie także "kciuka w dół", czyli negatywnej oceny komentarza.

TikTok zapowiada, że zmiana ta ma poprawić doświadczenie użytkowników. Będzie to informacja zwrotna, która pomoże między innymi w rozpoznawaniu niewłaściwych treści moderatorom. Jednak jej bezpośredni wpływ na użytkowników może nie być wcale taki duży. Wynika to z faktu specyfiki działania kciuków w dół.

Od teraz przy komentarzach pod materiałem z TikToka będą wyświetlać się zarówno serduszka, jak i kciuki w dół. Przy czym ich liczniki będą oddzielne - liczba polubieni nie będzie spadać w zależności od liczby kliknięć "nie lubię tego". Co więcej - liczbę negatywnych ocen komentarza zobaczy tylko jego autor, więc dla reszty społeczności funkcja ta nie przełoży się na istotne informacje.

Nie wiadomo także, w jaki sposób negatywne oceny wpłyną na wyświetlanie komentarzy. Jeśli rozwiązanie to nie zakłada, że wypowiedzi, które zgarnęły najwięcej "kciuków" będą wyświetlane niżej, to istota tej funkcji ograniczy się tylko do alarmowania moderacji o tym, że jakiś komentarz wybitnie nie spodobał się społeczności.