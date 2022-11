TikTok już na Samsung Smart TV. Skorzystać mogą miliony Polaków

Pojawienie się aplikacji TikTok to dobra wiadomość dla użytkowników telewizora The Sero. W ten sposób zabawne czy edukacyjne filmy można będzie przeglądać w formacie, w jakim zostały stworzone, czyli w pionie. Warto odnotować, że w tym roku The Sero otrzymał Matową Powłokę Ekranu, która ogranicza odbicia, zwiększając komfort oglądania.