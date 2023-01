Dziwna wiadomość o paczce. Nie chodzi o SMS

Opisywana wiadomość jest równie lakoniczna, co w typowych SMS-ach o paczkach lub niezrealizowanej dostawie. Atakujący chce uzyskać dokładnie taki sam efekt - skusić odbiorcę wiadomości do kliknięcia linku. Ten prowadzi zwykle do fałszywej strony szybkich płatności, gdzie wyłudzane są przynajmniej dane osobowe, jeśli nie login i hasło do bankowości internetowej. To otwarta droga do kradzieży pieniędzy.