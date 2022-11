Wyciek z WhatsAppa. Do sieci miało trafić 2,6 mln polskich numerów

Serwis Sekurak opisuje zauważone na forum dla przestępców ogłoszenie sprzedaży prawie 500 mln danych dotyczących użytkowników WhatsAppa . Ktoś pochwalił się, że dysponuje bazą numerów telefonów użytkowników komunikatora z 84 krajów, głównie Egiptu, Włoch i USA, ale na liście znalazła się także Polska. W tym przypadku do sieci miało trafić przeszło 2,6 mln numerów telefonów.

W tym momencie nie jest jasne w jaki sposób miało dojść do wycieku. Jak podaje Sekurak, jeśli oferta jest autentyczna, dotyczy sporej części wszystkich użytkowników WhatsAppa , bo według oficjalnych danych z komunikatora korzystają miesięcznie 2 mld osób . W ofercie na forum pakiet numerów z USA został wyceniony na 7 tys. dolarów.

Sam wyciek numeru telefonu do sieci nie jest jeszcze końcem świata, jednak bez wątpienia stanowi pierwszy krok dla oszustów, którzy zechcą wykorzystać go później do innych ataków. Użytkownicy mogą się spodziewać phishignu lub spoofingu, a nie należy zapominać, że dysponując numerem telefonu ofiary i stosując stosunkowo proste ataki socjotechniczne, można nawet przejąć czyjeś konto WhatsAppa i dalej oszukiwać innych.