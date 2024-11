Ważna funkcja w mObywatelu. Korzysta 100 tys. osób

Bieżący dostęp do świeżych informacji na ten temat powinien pomóc zadbać o swoje bezpieczeństwo. W aplikacji mObywatel można więc skorzystać z powiadomień, które wykorzystywane są przez administratorów do udostępniania między innymi porad bezpieczeństwa i informowania o nowych atakach w cyberprzestrzeni. To działanie, które ma pomóc użytkownikom aplikacji mObywatel lepiej chronić swoje dane.