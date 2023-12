Mapy Google: zmiana w historii lokalizacji. Zobaczysz powiadomienie

Google wprowadza istotną zmianę do Map związaną z zapamiętywaniem historii lokalizacji. Użytkownicy, którzy korzystają z tej opcji, by później przeglądać swoją oś czasu, niebawem będą mogli tylko opcjonalnie wysyłać dane do chmury - domyślnie historia będzie zapisywana tylko w lokalnej pamięci urządzenia.

Historia lokalizacji w Google Maps to funkcja, która od początku budzi kontrowersje. Niektórzy użytkownicy nie korzystają z zapamiętywania lokalizacji, inni zaś widzą w tej opcji wygodne rozwiązanie, które pozwala sprawdzić, jak przebiegała historia danej trasy czy też jakie miejsca zostały odwiedzone w ubiegłym miesiącu. Informacje o odwiedzonych miejscach w Google Maps są przechowywane na serwerach Google'a.

Niedługo jednak zostanie to zmienione. Jak podał Google na Blogu, "wkrótce" Mapy zaczną przechowywać historię lokalizacji bezpośrednio w pamięci telefonów - by użytkownicy czuli się bezpieczniej. Dodatkowo skrócony zostanie domyślny okres przechowywania danych z 18 miesięcy do zaledwie 3. Google przypomina, że Historia lokalizacji jest domyślnie wyłączona i użytkownik w pierwszej kolejności sam musi zdecydować, czy chce zapisywać historię odwiedzonych miejsc w Mapach Google.

Nowa opcja zapisywania historii lokalizacji lokalnie © Google

Co kluczowe, osoby, które często zmieniają telefony lub dotychczasowe przechowywanie historii w chmurze nie było dla nich problemem, nadal będą mogły zdecydować w ustawieniach, że wolą zapisywanie historii online. Wówczas w przypadku zmiany smartfonu historia w Google Maps zostanie automatycznie wczytana do nowego urządzenia z serwerów - dokładnie tak, jak działa to obecnie.

Google podaje bardzo ogólnie, że zmiana będzie wdrażana sukcesywnie u kolejnych użytkowników Google Maps na Androidzie oraz iOS-ie "w ciągu najbliższego roku". Co jednak najważniejsze, kiedy aktualizacja dotrze do danego użytkownika, zobaczy on na ekranie stosowne powiadomienie. Aby nie stracić historii lokalizacji starszej niż 3 miesiące oraz synchronizacji między urządzeniami dzięki wysyłaniu jej do kopii do chmury, niezbędne będzie wówczas skontrolowanie ustawień Map Google.

Oskar Ziomek, redaktor prowadzący dobreprogramy.pl