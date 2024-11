Logowanie do ZUS. Zmiana dla klientów PKO BP

Klienci PKO BP muszą przygotować się na zmianę logowania do ZUS od 7 listopada, jeśli chcą do tego wykorzystywać serwis iPKO. Jak podają bankowcy, począwszy od tej daty logowanie będzie możliwe wyłącznie z e-Tożsamością. To cyfrowy odpowiednik dokumentu tożsamości.

PKO Bank Polski apeluje do klientów, by przygotowali się na wykorzystywanie e-Tożsamości w przypadku chęci zalogowania się do systemów ZUS od 7 listopada bieżącego roku. PKO BP wspomina o systemie PUE ZUS, ale od pewnego czasu jest już znany jako system eZUS. Zmiana nazewnictwa to jeden z pierwszych elementów gruntownej modernizacji PUE ZUS, co Zakład Ubezpieczeń Społecznych zapowiadał pod koniec lipca.

Bankowcy zwracają uwagę, że aby uwierzytelnić się przez serwis iPKO i dostać do systemu ZUS, logowanie należy zacząć od wybrania pozycji login.gov.pl, by później wskazać logowanie przez bankowość elektroniczną i wybrać PKO BP.

PKO BP zwraca uwagę, że stosując e-Tożsamość można realizować więcej operacji, niż tylko logować się do systemów ZUS. Oprócz tego klient może wykorzystać ten mechanizm m.in. do potwierdzenia tożsamości przy aktywowaniu aplikacji mObywatel czy do logowania się do innych rządowych serwisów - takich jak Internetowe Konto Pacjenta czy webowa wersja systemu mObywatel.

Nowy system eZUS to nie tylko zmiana nazewnictwa ze znanego przez lata PUE ZUS. Wprowadza on odświeżony interfejs logowania oraz wymaga od użytkowników zmiany haseł na bardziej skomplikowane, składające się z co najmniej 12 znaków. Logowanie do systemu jest zabezpieczone przez dwustopniowe uwierzytelnianie z kodem wysyłanym SMS-em lub e-mailem. Docelowo eZUS ma oferować intuicyjny interfejs, dostosowany do potrzeb różnych użytkowników, a ZUS zamierza kontynuować prace nad jego dalszymi usprawnieniami.

Oskar Ziomek, redaktor prowadzący dobreprogramy.pl