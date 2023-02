WhatsApp dostanie nową funkcję. Znasz ją z poczty e-mail

WhatsApp testuje "prywatny newsletter", czyli funkcję, która wkrótce może trafić do stabilnej wersji komunikatora. To nowe podejście do mechanizmu, który wszyscy świetnie znają ze świata poczty e-mail. Użytkownik zapisuje się do newslettera, by otrzymywać informacje o nowościach w formie e-maili, co normalnie można by uznać za spam.