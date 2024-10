WhatsApp dostanie nowość. Skorzystasz po odebraniu zdjęcia

O szczegółach pisze WABetaInfo . Nowość polega na dodaniu kolejnej opcji do menu kontekstowego otrzymywanych zdjęć w czatach WhatsAppa. Jeśli w rozmowie ktoś wyśle dowolną grafikę, użytkownik poza możliwością jej zapisania, utworzenia na jej podstawie naklejki czy edycji, zyska dodatkową opcje "wyszukania w sieci" . WhatsApp wgra wówczas obraz do wyszukiwarki Google i wyświetli wyniki.

Takie rozwiązanie może pomóc w sklepie czy podczas rozmowy ze znajomymi o konkretnych produktach. Zamiast posługiwać się nazwą produktu lub jego danymi technicznymi, WhatsApp przyspieszy proces i pomoże dotrzeć do kontekstowo powiązanych stron internetowych na podstawie grafiki - na podobnej zasadzie działać choćby Obiektyw Google'a wbudowany od niedawna do Chrome'a na pasku wyszukiwania czy od dawna jako odrębna aplikacja w Androidzie.

W kontekście WhatsAppa warto pamiętać o bezpieczeństwie od pierwszego momentu korzystania z aplikacji, a więc włącznie od aktywacji, która wykorzystuje 6-cyfrowy kod. Pełni on kluczową rolę w autoryzacji użytkownika, wysyłany jest na numer telefonu za pomocą SMS-a albo połączenia. Bezpieczeństwo tego kodu jest niezwykle istotne , gdyż każdy, kto posiada ten kod, może uzyskać dostęp do konta.

Przypadki oszustw, w których przestępcy wyłudzają ten kod, są częste – oszust może twierdzić, że przypadkowo wprowadził numer telefonu ofiary przy logowaniu, a następnie poprosić o przekazanie kodu, który właśnie otrzymała. Jeśli oszust uzyska dostęp do kodu , może przejąć konto na WhatsAppie, co skutkuje m.in. utratą dostępu do nowych wiadomości, zdjęć i filmów. Wszystkie przychodzące wiadomości zaczynają trafiać do oszusta. Atakujący może też podszywać się od tego momentu pod ofiarę.