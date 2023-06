WhatsApp nadużywa mikrofonu? Jest wyjaśnienie

Na problem rzekomego nadużywania mikrofonu przez WhatsAppa zwrócił uwagę serwis 9to5Google . Wątek ma swój początek ponad miesiąc temu, kiedy na Twitterze pojawiło się zgłoszenie, z którego wynikało, że WhatsApp żąda nieustannie dostępu do mikrofonu w urządzenia. W dużym uproszczeniu można by wówczas wysnuć błędny wniosek, że aplikacja z jakichś przyczyn "podsłuchuje" użytkownika , który w danej chwili nie nagrywa żadnych wiadomości ani nie prowadzi rozmowy głosowej przez komunikator.

Sprawa szybko nabrała tempa i została wyjaśniona u samego źródła. Jak podaje 9to5Google, Google finalnie potwierdził, że zgłoszenia były wynikiem błędu w kodzie, a WhatsApp nie nadużywa dostępu do mikrofonu. Co więcej, użytkownicy, którzy zostali dotknięci tym problemem (a warto zaznaczyć, że błąd nie występował u każdego), mogą po prostu zaktualizować WhatsAppa do najnowszej wersji, aby pozbyć się usterki i nieprawidłowych zgłoszeń do Privacy Dashboard.