WhatsApp przypomni o haśle. Zobaczysz komunikat

WhatsApp w telefonach otrzymuje nową funkcję. Komunikator sam przypomni użytkownikowi, że korzysta z szyfrowanego backupu i zachęci do sprawdzenia, czy użytkownik pamięta hasło. Jeśli nie - będzie to okazja, by je zmienić i zachować dostęp do historii czatów WhatsAppa w razie potrzeby.