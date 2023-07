WhatsApp wprowadza nowość. Zablokujesz nieznajomego

Użytkownik WhatsAppa, do którego odezwie się nieznana osoba spoza listy kontaktów, będzie miał do wyboru dwie opcje. Pierwsza blokowanie danego kontaktu, co uniemożliwi danej osobie dalsze wysyłanie wiadomości oraz nawiązywanie połączeń. Druga opcja to zgłoszenie, po którym wiadomości od danej osoby zostaną przesłane wiadomości, a co za tym idzie - w praktyce zespołu odpowiedzialnego za bezpieczeństwo WhatsAppa.