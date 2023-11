WhatsApp zyska dodatkową funkcję. Poznasz po nowej ikonie

Do webowego WhatsAppa zmierza nowa funkcja - wyszukiwanie wiadomości na podstawie daty. Opcja pojawiła się w wydaniu dla testerów i kryje się pod niewielką ikoną kalendarza po uruchomieniu opcji wyszukiwania wiadomości. Obecnie w WhatsAppie Web można wyszukiwać jedynie na podstawie treści, a po zmianie - możliwe będzie wskazanie ram czasowych, co ułatwi docieranie do konkretnych wiadomości.