WhatsApp szykuje nowość. Unikniesz niechcianych rozmów

WhatsApp przygotowuje się do wprowadzenia kolejnej nowości do komunikatora. Użytkownicy niedługo będą mogli włączyć blokadę, dzięki której nie będą ich męczyć wiadomości od osób, których nie mają na liście kontaktów. WhatsApp zablokuje je w uzasadnionych przypadkach.

O przygotowywanej nowości w WhatsAppie informuje WABetaInfo. Nowa funkcja jest już dostępna w testowej wersji komunikatora na Androida. By ją włączyć, wystarczy zajrzeć do ustawień prywatności i skorzystać z nowego suwaka. Po włączeniu zabezpieczenia, WhatsApp automatycznie zablokuje wiadomości wysyłane do użytkownika od osób, których nie ma w kontaktach, o ile przekroczą "pewną objętość".

Szczegóły nie są w tym zakresie znane i najpewniej jest to celowe z punktu widzenia bezpieczeństwa. Jak sugeruje WABetaInfo, komunikator będzie wykrywać nienaturalne zachowanie, na przykład dużą liczbę wiadomości w krótkim czasie, co może doprowadzić do automatycznej blokady dalszej rozmowy. To sprytne zabezpieczenie, które może pomóc uniknąć natarczywych użytkowników próbujących oszukać losowe osoby lub rozsyłające im podejrzane oferty pracy (co również często się zdarza).

Algorytm blokowania wiadomości ma być na tyle "sprytny", by dopuszczać komunikację z nieznanymi osobami, które mają dobre zamiary i chcą skontaktować się z użytkownikiem. Testy wśród użytkowników wydania beta oznaczają, że funkcja jest już na ukończeniu. Zakładamy, że do stabilnego wydania WhatsAppa może trafić w ciągu najbliższych tygodni, a co najwyżej miesięcy.

Oskar Ziomek, redaktor prowadzący dobreprogramy.pl