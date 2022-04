Wiadomość o rekrutacji z rosyjskiego adresu. Trwa wysyłka do Polaków

O sprawie ostrzega Niebezpiecznik i podaje , że otrzymał już setki zgłoszeń od użytkowników , którzy korzystają z iMessage i dostali wiadomości o rekrutacji pracowników z możliwością zarobienia do 2 tysięcy złotych dziennie. Niektórzy interpretują takie wezwania jako autentyczną rekrutację na "stanowisko" rosyjskiego trolla, ale Niebezpiecznik deklaruje, że to zwykły spam. Próba nawiązania kontaktu z atakującymi może się jednak różnie skończyć.

Jak udało się ustalić, po skontaktowaniu się z nadawcą przez WhatsAppa, prosi on o utworzenie kont w różnych serwisach. W praktyce takie działania mogą prowadzić między innymi do kradzieży tożsamości czy nawet pieniędzy z konta bankowego. Fałszywe wiadomości wysyłane są z rosyjskich domen list[.]ru, inbox[.]ru lub mail[.]ru.

Co istotne, samo otrzymanie wiadomości to nie powód do obaw o bezpieczeństwo. Nawet podjęcie kontaktu przez WhatsAppa nie jest niebezpieczne samo w sobie, choć realizowanie próśb rozmówcy, w tym zakładanie kont w różnych serwisach czy klikanie jakichkolwiek dodatkowych linków - już tak. Wiadomość najlepiej jest w praktyce zignorować i usunąć ze świadomością, że w przyszłości podobne treści mogą być wysyłane także przez innych nadawców i nie tylko przez iMessage.