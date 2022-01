SMS o paczce. Oszuści wracają i stosują nowe sztuczki

Oszustwo przy wykorzystaniu wiadomości SMS o paczce to bardzo groźna metoda. Biorąc pod uwagę, jak często zamawiamy paczki przez internet, istnieje duże prawdopodobieństwo, że akurat czekamy na jakąś przesyłkę i wykorzystują to przestępcy.

Aby zwiększyć szanse na to, że ofiara postanowi otworzyć przesłany w SMS-ie link, cyberprzestępcy wysyłają wiadomości w późnych godzinach wieczornych, nawet w okolicy północy. Liczą prawdopodobnie, że zaspany odbiorca wiadomości nie zorientuje się, iż przesłany odnośnik nie prowadzi do strony prawdziwego przewoźnika. A otwarcie go może sprowadzić na nas duże kłopoty.

W przypadku otrzymania takiej lub podobnej wiadomości, pod żadnym pozorem nie należy otwierać linku, który został w niej przesłany. Może on doprowadzić do zainfekowania naszego urządzenia złośliwym oprogramowaniem. Istnieje wówczas możliwość, że oszuści wykorzystają je do wykradnięcia naszych danych, co może wiązać się z utratą środków z konta bankowego.