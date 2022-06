SMS z numeru 451549450. Tej wiadomości nie wysłał InPost

Ostrzeżenie o fałszywym SMS-ie z numeru +48451549450, w którym wykorzystano wizerunek firmy InPost dostaliśmy od jednego z naszych czytelników. Pan Marcin podał, że w ubiegłym tygodniu dostał taką wiadomość, zorientował się, że to podstęp oraz zgłosił sprawę do CERT Polska. To rozwiązanie, które zawsze polecamy i jest dostępne dla każdego. Podejrzaną wiadomość SMS w niezmienionej formie wystarczy przekazać na specjalny numer telefonu , choć trzeba przy tym pamiętać o kilku regułach.

Naturalnie wskazany numer +48451549450 to tylko jeden z wielu , na który można trafić w przypadku takiego oszustwa. Niedawno analogiczne zgłoszenie otrzymaliśmy także od pana Piotra, w przypadku którego nadawca posługiwał się numerem +48789948819 . W tym przypadku także wykorzystano wizerunek firmy InPost, ale nie jest to regułą.

W każdym przypadku zagrożeniem jest natomiast załączony do wiadomości link. Jeśli odbiorca zdecyduje się odwiedzić stronę, trafi na spreparowany serwis szybkich płatności, gdzie tylko teoretycznie będzie mógł uiścić rzekomą kwotę niedopłaty do paczki. W praktyce dane logowania do bankowości są przekazywane na ręce atakujących. Wówczas to oni logują się na prawdziwe konto ofiary i kradną z niego pieniądze.