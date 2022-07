Dostałeś taką wiadomość? Enea ostrzega przed oszustami

W wiadomościach przesyłane są linki, które mają prowadzić do serwisu umożliwiającego uiszczenie płatności. To zwykłe oszustwo. Enea nigdy nie wysyła linków do realizacji przelewów. Odnośniki przesyłane przez oszustów służą tylko przejęciu danych do skorzystania z konta bankowego ofiary.