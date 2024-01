Komunikat ServiceSMS. "Proszę zaktualizować informacje"

Do naszej redakcji dotarł kolejny przykład oszustwa "na dostawę paczki", które w ostatnich tygodniach zdaje się być ulubioną formą ataku w rękach przestępców. Tym razem w polu nadawcy można zobaczyć "ServiceSMS", zamiast typowego numeru, co stanowi pewną odmianę. Zwykle atakujący nie wysilają się nawet na tyle, by wstawiać w tym miejscu nazwę firmy, pod którą próbują się podszyć, a technicznie jest to możliwe. Tutaj mamy do czynienia z krótkim komunikatem serwisowym SMS, na który nie można odpowiedzieć.