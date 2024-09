Wiadomość SMS o uszkodzeniu telefonu. To znany podstęp

Taka wiadomość nie ma związku z rzeczywistością i jest typowym przykładem manipulacji. Atakujący próbuje podszyć się pod najbliższą osobę pod pretekstem uszkodzenia smartfonu i zmiany numeru - co ma tłumaczyć próbę kontaktu z nieznanego adresatowi numeru telefonu. Jeśli uwierzy, że rozmawia z córką lub synem, zgodnie z prośbą skontaktuje się z oszustem za pośrednictwem WhatsAppa.

Dokładnie taki przykład fałszywej wiadomości otrzymaliśmy od naszej czytelniczki Małgorzaty. "Hej mamo, utopiłam dzisiaj telefon bo mi wypadł" - brzmi początek krótkiego SMS-a. To typowa treść, w tym przypadku wysłana po prostu z nieznanego numeru 782480917. Co ciekawe, podszywający się pod córkę oszust zachęca do kontaktu na WhatsAppie, jednak pod jeszcze innym numerem kontaktowym.

Fałszywy SMS "od córki" © dobreprogramy

Jeśli rozmowa dojdzie do skutku, przyszła ofiara zostanie docelowo poproszona przez "córkę" o wsparcie finansowe w związku z uszkodzeniem smartfonu. Oszust najczęściej prosi o szybki przelew z wykorzystaniem kodu Blik. Jeśli adresat nie zorientuje się, że to element wyłudzenia, przekazanych pieniędzy najprawdopodobniej już nie odzyska lub będzie to długotrwały proces.

Przypominamy, by w takich sytuacjach wykazać się zdrowym rozsądkiem i sprawdzić inną drogą, czy kontaktujący się z nami "członek rodziny" rzeczywiście nim jest. Wystarczy zadzwonić do danej osoby na dotychczasowy numer (utopienie telefonu i zmiana numeru to zmyślona historia, więc stary numer z pewnością jest dalej aktualny). Co do zasady należy też pamiętać, by traktować kody Blik z równie dużą uwagą, jak loginy, hasła i PIN-y w kontekście ich bezpieczeństwa.

Oskar Ziomek, redaktor prowadzący dobreprogramy.pl