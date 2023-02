Windows 11 23H2 na horyzoncie. Microsoft przygotowuje Sun Valley 3

Na nadchodzącą aktualizację Windowsa 11 zwrócił uwagę serwis Neowin . Informacja ma swoje źródło na Twitterze, w spostrzeżeniach jednego z użytkowników, który dotarł do wskazówek o aktualizowaniu wewnętrznych dokumentów Microsoftu dotyczących Windowsa 11 23H2 . Zakładając, że Microsoft nie zmieni swojego podejścia do tematu, aktualizacja trafi do komputerów w drugiej połowie 2023 roku, w praktyce jako kolejny z pakietów zwanych wewnętrznie aktualizacjami Moment .

Na tę chwilę jest zbyt wcześnie, by mówić, co zmieni się wówczas w Windows 11. Microsoft zaczął ostatnio na bieżąco dodawać do systemu nowe funkcje, które nie są już grupowane w tak duże pakiety nowości, jak w przypadku wydawanych co pół roku "dużych" aktualizacji Windows 10 jeszcze kilka lat temu. W ten sposób do Windowsa 11 trafił niedawno między innymi odświeżony Eksplorator plików z obsługą kart - na podobnej zasadzie jak w przeglądarce internetowej.