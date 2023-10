Windows 11 Moment 4: aktualizacja KB5030310 to źródło problemów

Windows 11 pod koniec września dostał spory zestaw nowości w formie aktualizacji Moment 4 . W praktyce to pakiet KB5030310 dostępny w standardowy sposób z poziomu Windows Update do instalacji w aktualizowanych na bieżąco komputerach z Windows 11 22H2. Niestety, jak pokazuje praktyka, po instalacji użytkownicy Windowsa 11 skarżą się na różne problemy. O szczegółach pisze serwis Windows Latest.

Paska zadań w Windows 11 dotyczą natomiast problemy z renderowaniem ikon . Zauważono, że usterka związana jest głównie z oknem wyszukiwania. Użytkownicy zgłaszają niepoprawne przełączanie między różnymi wariantami tego pola. W przypadku wyświetlania samej ikony skrótu, widoczna na niej lupa wyświetla się tylko częściowo i przypomina literę "C".

W tym momencie trudno powiedzieć, kiedy opisane błędy zostaną rozwiązane. Można zakładać, że Microsoft będzie robić wszystko, by wydać kolejne poprawki bez zbędnej zwłoki, aby użytkownicy kojarzyli aktualizację Moment 4 z dobrymi zmianami. Przypominamy z tego miejsca, że aktualizacja Windows 11 wdrażana jest etapami, możliwe więc, że nie we wszystkich komputerach (mimo, że aktualizowanych dotychczas na bieżąco) jest już dostępna do pobrania z Windows Update.