Windows 11 Moment 4 już jest. Co przyniosła najnowsza aktualizacja systemu?

Windows 11 Moment 4 (Windows 11 23H2) to jesienna aktualizacja systemu Microsoftu, która weszła w życie z dniem 26 września 2023 r. Zawiera ona kilka kluczowych zmian, które mogą przypaść do gustu wielu użytkownikom. To, co według nas jest jedną najbardziej interesujących funkcji, to "Copilot" (póki co dostępny tylko w niektórych krajach). To sztuczna inteligencja, która wraz z Bingiem ma pomagać użytkownikom w wielu kwestiach – od odpowiedzi na pytania po realizację prostych zadań.