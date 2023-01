Windows 11 i znikające skróty aplikacji. Łatka tylko pozornie nie działa

Użytkownicy Windowsa 11, którzy doświadczyli opisywanego problemu, muszą więc uzupełnić skróty we własnym zakresie. Warto pamiętać, że w przypadku menu Start chodzi o przypinanie do obszaru startowego. Na podobnej zasadzie skróty do aplikacji w Windowsie 11 można także przypinać do paska zadań, a do katalogów - na pasku szybkiego dostępu w Eksploratorze plików.