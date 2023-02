Zmiany w Windows 11 widoczne są w kompilacji 25290 , którą udostępniono testerom korzystającym z kanału Dev. Wśród ważnych nowości są tutaj poprawki błędów, nowe widżety (w tym Spotify), a także wspomniane podpowiedzi dla użytkowników. Co ciekawe, chodzi o funkcję, którą pierwszy raz w nieco innej formie testowano w Windows 11 już w październiku ubiegłego roku . Microsoft wraca do tematu i chce uzyskać informacje zwrotne, proponując insiderom dwa rodzaje powiadomień.

Warto pamiętać, że wszystko, co dzieje się z Windowsem 11 w programie Insider to z założenia testy. Najczęściej sprawdzane tu nowości i funkcje trafiają oczywiście do stabilnego wydania systemu w swoim czasie, ale na tym etapie nie można mieć takiej pewności. Obecnie nie wiadomo również, czy z opisywanych podpowiedzi będzie można w jakiś sposób zrezygnować.