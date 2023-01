Wysoka liczba notatek związanych z aktualizacjami dla Windowsów wynika z tego, że - jak zwykle - większość to powtórki: te same problemy zaraportowane np. dla piętnastu systemów jednocześnie. Notatek CVE jest mniej, a prawdziwie palących problemów jest raptem kilkanaście. Choć niektóre z nich są poważne, rok 2023 otwieramy tu bez szczególnych niespodzianek. Najważniejsze są "bezdotykowe" dziury, umożliwiające atak z sieci bez uwierzytelniania.

Koniec wsparcia Windows 8.1. Co to oznacza?

Dalej w kolejności możemy zobaczyć problem z LDAP na kontrolerach domeny ( CVE-2023-21676 ) oraz ucieczkę z sandboksa z wykorzystaniem ALPC ( CVE-2023-21674 ). MSRC obfituje też w zbiór podatności w usługach kryptograficznych (m.in. CVE-2023-21561 ) - ale tym razem nie takich, które pozwalają na kradzież tożsamości lub oszukiwanie w podpisach. CryptSvc ma być wykorzystywany do nieuprawnionego podniesienia uprawnień do poziomu użytkownika SYSTEM.

Dobrą wiadomością nigdy nie są dziury w obsłudze VPN-ów i tunelowania, a te ostatnio mają ich dziesiątki. Pewnym pocieszeniem jest fakt, że wszystkie z nich (np. CVE-2023-21535) wymagają zaaranżowania wysoce skomplikowanych okoliczności wstępnych by dało się je wykorzystać. Z drugiej jednak strony osiem notatek CVE jednego dnia dla L2TP i SSTP to mało zachęcająca wiadomość. A ma to miejsce już kolejny miesiąc.