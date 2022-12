Windows 11: problem z Menedżerem zadań? Łatka go rozwiązuje

Grudniowy pakiet aktualizacji dla Windowsa, który w przypadku Jedenastki ma oznaczenie KB5021255, rozwiązuje tę usterkę. Aby go zainstalować, warto zajrzeć do Windows Update i upewnić się, że komputer pobrał już właściwe pliki i system oczekuje na instalację. Co do zasady pakiet poprawek zostanie pobrany automatycznie, a wdrożony po ponownym uruchomieniu komputera. Windows 11 sam powinien zasugerować taką konieczność.