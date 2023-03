Windows 11 22H2 dostał aktualizację funkcji, ale na razie jest dostępna tylko dla chętnych. To pakiet nowości, z których wiele widać już na pierwszy rzut oka. Użytkownicy systemu Microsoftu zyskują między innymi nowe opcje związane z widżetami, Narzędziem wycinanie oraz funkcjami pozwalającymi łączyć Windowsa 11 ze smartfonami . Wcześniej były to opcje testowane w ramach programie Insider, więc dla jego użytkowników nie powinny być zaskoczeniem.

O wszystkich nowościach w Windows 11 22H2 można przeczytać na oficjalnym blogu. Microsoft chwali ten pakiet nowości przede wszystkim przez pryzmat zaimplementowanej wyszukiwarki Bing na pasku zadań w Windows 11. Zastosowano tu sztuczną inteligencję, przez co system ma sprawniej orientować się, jakich treści szuka użytkownik. Windows 11 zyskał także odświeżoną, choć testową na razie aplikację do łączenia komputera ze smartfonami - najwięcej skorzystają użytkownicy iOS-a dzięki nowej aplikacji Phone Link for iOS.