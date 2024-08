Windows bez Panelu Sterowania. Microsoft planuje zmiany

Microsoft stale wprowadza aktualizacje, które mają na celu poprawę działania systemu, jednak czasami wiążą się one z usunięciem niektórych funkcji lub elementów. Niedawno pojawiły się informacje o usunięciu ustawień czcionek z Panelu Sterowania . Wygląda na to, że Microsoft dąży do całkowitego wyeliminowania Panelu Sterowania z systemu, przenosząc jego funkcje do nowego menu Ustawienia.

"Panel sterowania to funkcja, która jest częścią systemu Windows od dłuższego czasu. Zapewnia scentralizowaną lokalizację do przeglądania i manipulowania ustawieniami systemu i elementami sterującymi. Za pomocą serii apletów można dostosować różne opcje, od czasu i daty systemowej po ustawienia sprzętu, konfiguracje sieciowe i inne. Panel sterowania jest obecnie wycofywany na rzecz aplikacji Ustawienia, która oferuje bardziej nowoczesne i usprawnione środowisko."

Microsoft nie podał szczegółów dotyczących wycofania Panelu Sterowania, ale coraz więcej jego funkcji przenoszonych jest do aplikacji Ustawienia, co sugeruje, że firma może wkrótce podjąć taką decyzję i wycofać znany panel. Mimo to, Panel Sterowania wciąż jest potrzebny do niektórych zadań, których nie przeniesiono jeszcze do nowych Ustawień. Wsteczna kompatybilność jest prawdopodobnie głównym powodem, dla którego Panel Sterowania nadal jest dostępny.