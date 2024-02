WinRAR 7.00 dostępny do pobrania. Nowości i poprawki

WinRAR 7.00 to najświeższa wersja oprogramowania do archiwizacji danych, którego popularność nie słabnie od lat. Stabilne wydanie WinRAR-a 7.00 to kilka istotnych nowości oraz poprawki błędów. Z pewnością ucieszą wiernych fanów aplikacji, choć trzeba dodać, że póki co brakuje polskiej wersji.