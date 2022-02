Archiwum ZIP w iPhonie. Szybki zapis zdjęć i filmów

O ile Apple oferuje dodatkowo płatną, przestrzeń w chmurze iCloud, przy większej ilości zdjęć i filmów może to wymagać płacenie niemałych kwot za przechowywanie ich tam. Na szczęście z pomocą przychodzi możliwość prostego kompresowania wykonanych zdjęć czy nagranych filmów.

Zanim będziemy mogli zabrać się za kompresowanie naszego zdjęcia, konieczne będzie zapisanie go w folderze Pliki na naszym iPhonie. W tym celu należy otworzyć Zdjęcia, a następnie wybrać interesującą nas fotografię lub filmik za pomocą opcji Wybierz. Po wybraniu jej, klikamy na przycisk udostępniania, gdzie znajduje się opcja Zachowaj w Plikach, z której musimy skorzystać.

Po zapisaniu w ten sposób zdjęcia czy filmu, możemy go znaleźć we wspomnianym folderze Pliki. Dla dodatkowego ułatwienia, iPhone powinien pokazywać go nam w Ostatnich plikach, zaraz po otworzeniu folderu Plików, na pierwszej pozycji w lewym górnym rogu.