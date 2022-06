Nasza Stokrotka: jak się zarejestrować?

Aplikacja Nasza Stokrotka to typowe narzędzie lojalnościowe, gdzie możemy zbierać punkty (tu płatki), które wymienimy na produkty w atrakcyjnych cenach w marketach Stokrotka. W aplikacji wybierzemy najbliższy sklep, prześledzimy historię zakupów i co oczywiste, zarejestrujemy zakupy poprzez wirtualną kartę. To wszystko dostępne jest po rejestracji konta w aplikacji.