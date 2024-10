Word nie zapisuje dokumentów. Usterka w Microsoft 365

Microsoft opisał tę usterkę w krótkim komunikacie i przedstawił możliwy sposób obejścia błędu Worda. Aby uniknąć opisywanego problemu, użytkownicy Worda mają kilka sposobów, by "inaczej" zapisywać pliki do czasu rozwiązania usterki.

WordPad zniknął z Windowsa 11. Czym go zastąpić?

Ponieważ problem dotyczy wyłącznie sytuacji, gdy Word sam zapyta o zapisanie pliku (po naciśnięciu przycisku X, aby zamknąć program), użytkownik może pominąć ten etap, samodzielnie wcześniej zapisując dokument . Druga opcja to manipulacja ustawieniami widoku Backstage, a później posługiwanie się skrótami klawiaturowymi, by zapisywać dokument.

Ostatecznie jednak, nawet bez stosowania obejść błędu, usunięty "niechcący" przez Worda plik nie jest od razu bezpowrotnie kasowany, ale po prostu trafia do kosza, więc jeśli taka sytuacja zaistnieje, wystarczy przejrzeć kosz i przywrócić dokument. Microsoft deklaruje rzecz jasna, że zespół bada już problem. Komunikat ma już jednak kilka dni, co może nieco niepokoić w kontekście szybkości rozwiązania usterki Worda. Do tego czasu warto być więc czujnym podczas zapisywania dokumentów.