Microsoft Word: jak włączyć sprawdzanie pisowni?

Microsoft Word to najpopularniejszy edytor tekstu używany na całym świecie zarówno przez profesjonalistów, jak i zwykłych internautów, element pakietu Microsoft Office . Został wyposażony w wiele użytecznych funkcji, a jedną z nich jest możliwość korzystania z podpowiedzi podczas redakcji lub korekty tekstu. Jak włączyć sprawdzanie pisowni w Microsoft Word ? Wyjaśniliśmy to poniżej.

By włączyć sprawdzanie pisowni w Microsoft Word, wystarczy uruchomić program i wcisnąć klawisz F7 . To domyślny skrót klawiszowy, który pozwala wejść w tryb redakcji tekstu. Alternatywnie można wejść w zakładkę "Recenzja" znajdującą się na górnym pasku, a następnie kliknąć w pole "Pisownia i gramatyka".

By po kolei przejrzeć zasugerowane zmiany, wystarczy kliknąć w wybraną kategorię. Word wyświetli kolejne menu, w którym zachęci do automatycznej poprawy błędu. By to zrobić, należy wybrać jedną z kilku wyświetlonych sugestii lub zignorować propozycję zmiany albo dodać nowe słowo do słownika, jeśli nie jest to błąd i program się pomylił.